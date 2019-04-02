Тимошенко заявила о готовности помогать новому президенту Украины

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности помогать любому президенту, которого выберет украинский народ.
Тимошенко заявила о готовности помогать новому президенту Украины
  • Reuters

Об этом Тимошенко сказала на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на её странице в Facebook.

«Полгода, которые будут (перед выборами в парламент Украины. — RT), мы терять не будем, мы будем помогать любому президенту, которого изберёт страна», — сказала она.

Политик добавила, что её команда будет делиться с избранным президентом концепциями и стратегиями, которые заложены в предвыборной программе Тимошенко «Новый курс».

Ранее Тимошенко заявила, что не планирует обжаловать результаты первого тура выборов президента Украины.

Вечером 1 апреля ЦИК Украины сообщила, что Зеленский и Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов. 

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