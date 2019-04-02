Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
- Reuters
«Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Туск особо отметил соблюдение демократических стандартов в ходе голосования и «назвал это важным достижением главы государства».
«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведённого накануне мини-саммита Украина — ЕС в Брюсселе 20 марта. Также была достигнута договорённость о следующих контактах на высшем уровне», — подчёркивается в сообщении.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
В Евросоюзе отмечали, что рассчитывают на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов на Украине.