Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Украинский лидер Пётр Порошенко и глава Европейского совета Дональд Туск провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе президента Украины.

«Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Туск особо отметил соблюдение демократических стандартов в ходе голосования и «назвал это важным достижением главы государства».

«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведённого накануне мини-саммита Украина — ЕС в Брюсселе 20 марта. Также была достигнута договорённость о следующих контактах на высшем уровне», — подчёркивается в сообщении.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.

В Евросоюзе отмечали, что рассчитывают на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов на Украине.