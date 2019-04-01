ЕС рассчитывает на прозрачный второй тур выборов президента Украины

Евросоюз выразил надежду на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов президента на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

«Европейский союз надеется на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, что он будет проведён в соответствии с международными стандартами», — говорится в тексте.

В ЕС подчеркнули важность того, чтобы «все партии придерживались демократических принципов, уважали волю украинского народа и избегали ненужной напряжённости».

«ЕС остаётся непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Мы продолжаем поддерживать приверженность Украины делу обеспечения стабильного, процветающего и демократического будущего для всех её граждан», — отмечается в заявлении.

31 марта на Украине прошли выборы президента страны.

После обработки 90% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — он набирает 30,26% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко получает 15,98%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.