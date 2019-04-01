Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании», — указано в сообщении на сайте президента Украины.

В пресс-службе Порошенко добавили, что в ходе разговора «были отмечены честность и конкурентность избирательного процесса на Украине».

Также стороны обсудили «дальнейшие шаги», в том числе в рамках нормандского формата, имплементацию Минских соглашений и реализацию инициативы по развёртыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории Донбасса.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 90% бюллетеней на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов, а Порошенко занимает второе место с 15,98%.