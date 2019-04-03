В штабе Зеленского призвали Порошенко извиниться за оскорбление шоумена

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ходе интервью изданию theBabel призвал действующего лидера страны Петра Порошенко извиниться перед шоуменом за высказанное ранее в его адрес оскорбление.

«Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов — это не ложится в канву европейского политического деятеля», — уточнил он.

Ранее Порошенко заявил, что будет бороться за пост президента во втором туре выборов, в котором судьба свела его с «марионеткой Коломойского».

31 марта на Украине прошли выборы президента.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко проходят во второй тур голосования, заняв первое и второе места соответственно в ходе выборов главы государства.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.