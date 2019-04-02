В штабе Зеленского назвали условие проведения дебатов с Порошенко

Короткая ссылка
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, при каком условии он согласится провести дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
В штабе Зеленского назвали условие проведения дебатов с Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает «Обозреватель».

По его словам, Зеленский согласен участвовать в дебатах, если это позволит его график, так как он всё ещё остаётся художественным руководителем студии «Квартал 95».

«Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе (студии «Квартал 95». — RT)... Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос», — сказал он.

Ранее советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить