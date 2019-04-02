Советник Зеленского высказал мнение по поводу дебатов

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Советник кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского Руслан Рябошапка высказал своё мнение по поводу возможных дебатов претендентов на пост главы Украины.
Советник Зеленского высказал мнение по поводу дебатов
  • globallookpress.com
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Как он указал «Громадське», он не видит смысла в дебатах.

«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — сказал Рябошапка.

Вместе с этим он указал, что Зеленский заявлял о готовности провести дебаты.

Ранее действующий глава Украины Пётр Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов. По его словам, это предвыборные дебаты. 

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