Советник Зеленского высказал мнение по поводу дебатов

Советник кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского Руслан Рябошапка высказал своё мнение по поводу возможных дебатов претендентов на пост главы Украины.

Как он указал «Громадське», он не видит смысла в дебатах.

«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — сказал Рябошапка.

Вместе с этим он указал, что Зеленский заявлял о готовности провести дебаты.

Ранее действующий глава Украины Пётр Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов. По его словам, это предвыборные дебаты.