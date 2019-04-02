Советник Зеленского высказал мнение по поводу дебатов
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Как он указал «Громадське», он не видит смысла в дебатах.
«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — сказал Рябошапка.
Вместе с этим он указал, что Зеленский заявлял о готовности провести дебаты.
Ранее действующий глава Украины Пётр Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов. По его словам, это предвыборные дебаты.