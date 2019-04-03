Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко

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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула восемь требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь голосовать за него во втором туре.
Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко
  • Reuters

«Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодёжь, которая проголосовала против него», — говорится в сообщении в Facebook.

В частности, среди требований — обеспечение принятия закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на парламентских выборах.

Кроме того, Порошенко призывают отозвать проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поменять состав Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также украинский лидер должен лишить силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью и запустить Высший антикоррупционный суд.

Ещё от него требуют опубликовать список оффшорных компаний и банков, в которых представители силовых ведомств имеют счета, а также финансовую отчётность этих предприятий за пять лет.

Ранее Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам выборов. Зеленский продолжает удерживать лидерство с 30,23% голосов, у Порошенко — 15,95%.

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