Эксперт оценил согласие Порошенко на проведение дебатов с Зеленским

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

Эксперт отметил, что пока Порошенко согласился не на все условия, которые были озвучены Зеленским.

«У Зеленского было три условия: стадион, справка от нарколога и извинение за «марионетку Коломойского». Пока президент согласился на одно условие и частично дал понять, что извиняется за «марионетку», но ничего не сказал про справку», — отметил Бортник.

По его словам, только на первый взгляд кажется, что «Порошенко более профессиональный политик и что он должен побеждать».

«Дело в том, что дебаты имеют смысл и эффективны с точки зрения политики только тогда, когда люди находятся в одной вселенной, стоят на одной платформе и хотя бы оперируют одинаковой терминологией. Когда встречаются профессиональный политик и шоумен, эти дебаты могут превратиться в шоу, в котором один пытается быть серьёзным и использовать свой опыт для того, чтобы выглядеть президентом, а другой просто троллит...юморит, пытаясь использовать дебаты для издевательства над оппонентом», — пояснил Бортник.

Эксперт добавил, что всё будет зависеть от того, «как будут модерироваться дебаты, сколько они будут идти, будет ли жёсткая привязка к вопросам и как себя будут вести участники».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумье.