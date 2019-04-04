На Украине отреагировали на призыв Зеленского провести дебаты на стадионе

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это «пока нельзя назвать дебатами».

Об этом информирует Громадське.

В НОТУ ссылаются на положения ЦИК Украины о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что «дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя».

«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты », — заявили в пресс-службе НОТУ.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский вызвал украинского лидера Петра Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумья.

Позднее Порошенко прокомментировал этот призыв.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.