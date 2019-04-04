На Украине отреагировали на призыв Зеленского провести дебаты на стадионе

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это «пока нельзя назвать дебатами».

Об этом информирует Громадське.

В НОТУ ссылаются на положения ЦИК Украины о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что «дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя».

«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты », — заявили в пресс-службе НОТУ.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский вызвал украинского лидера Петра Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумья.

Позднее Порошенко прокомментировал этот призыв.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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