Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
«Закон «О выборах президента Украины» определяет, что теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днём повторного голосования между 19:00 и 22:00 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы ты действовал?» — говорится в тексте.
При этом Порошенко предложил подписчикам выбрать вариант дальнейших действий.
К настоящему моменту в опросе приняли участие 11617 человек.
82% респондентов считают, что действующему лидеру стоит «соблюсти» закон.
В свою очередь, 18% опрошенных полагают, что Порошенко следует «нарушить» положения документа.
Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, шоумен дал президенту 24 часа для принятия решения.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.