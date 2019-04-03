Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

«Закон «О выборах президента Украины» определяет, что теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днём повторного голосования между 19:00 и 22:00 часами в прямом эфире. На самом деле, вопрос риторический, но как бы ты действовал?» — говорится в тексте.

При этом Порошенко предложил подписчикам выбрать вариант дальнейших действий.

К настоящему моменту в опросе приняли участие 11617 человек.

82% респондентов считают, что действующему лидеру стоит «соблюсти» закон.

В свою очередь, 18% опрошенных полагают, что Порошенко следует «нарушить» положения документа.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, шоумен дал президенту 24 часа для принятия решения.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.