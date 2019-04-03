В партии Порошенко считают, что лидер не согласится на дебаты с Зеленским на стадионе
- Reuters
«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться. Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — цитирует её «Гордон».
По мнению Ионовой, на стадион к Зеленскому может прийти, например, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, шоумен дал лидеру 24 часа для принятия решения.
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