В партии Порошенко считают, что лидер не согласится на дебаты с Зеленским на стадионе

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Депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова в эфире «Громадське» высказала мнение, что президент Украины не согласится принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.
В партии Порошенко считают, что лидер не согласится на дебаты с Зеленским на стадионе
  • Reuters

«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться. Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — цитирует её «Гордон».

По мнению Ионовой, на стадион к Зеленскому может прийти, например, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, шоумен дал лидеру 24 часа для принятия решения.

Мероприятие кандидат предложил провести на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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