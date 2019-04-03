Захарова иронично оценила слова Порошенко о возможных переговорах с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко относительно вероятных переговоров с Москвой.

«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — пошутила дипломат, опубликовав при этом цитату украинского лидера.

Ранее, как передавал «Гордон», Порошенко заявил, что с Россией «так или иначе придётся говорить».

«Представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а (так, чтобы вы знали на всякий случай) Владимир Путин», — напомнил украинский президент.

31 марта на Украине прошли выборы главы государства.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко проходят во второй тур голосования, заняв первое и второе места соответственно.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.