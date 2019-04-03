Захарова иронично оценила слова Порошенко о возможных переговорах с Россией
- Reuters
«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — пошутила дипломат, опубликовав при этом цитату украинского лидера.
Ранее, как передавал «Гордон», Порошенко заявил, что с Россией «так или иначе придётся говорить».
«Представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а (так, чтобы вы знали на всякий случай) Владимир Путин», — напомнил украинский президент.
31 марта на Украине прошли выборы главы государства.
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко проходят во второй тур голосования, заняв первое и второе места соответственно.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.