Советник Зеленского рассказала о проевропейском курсе кандидата

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявила, что он «ни в коем случае не пророссийский кандидат».

«Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться», — цитирует её «Громадське».

Ранее советник шоумена — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк — рассказал, что Зеленский готов к переговорам с президентами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.