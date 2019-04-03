Советник Зеленского рассказала о проевропейском курсе кандидата

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Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявила, что он «ни в коем случае не пророссийский кандидат».
Советник Зеленского рассказала о проевропейском курсе кандидата
  • Reuters

«Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться», — цитирует её «Громадське».

Ранее советник шоумена — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк — рассказал, что Зеленский готов к переговорам с президентами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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