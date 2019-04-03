Советник Зеленского рассказала о проевропейском курсе кандидата
- Reuters
«Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться», — цитирует её «Громадське».
Ранее советник шоумена — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк — рассказал, что Зеленский готов к переговорам с президентами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.