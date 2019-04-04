Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Украинский лидер Пётр порошенко в своём микроблоге Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста», — написал Порошенко.

Он отметил, что дебаты «могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей».

«Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — добавил украинский президент.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский», дав президенту 24 часа на раздумья.

Позднее Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона «Олимпийский», но это «пока нельзя назвать дебатами».

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.