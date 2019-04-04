В ЦИК Украины предложили кандидатам самим оплатить дебаты на стадионе

Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые намерены провести кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, могут быть формой предвыборной агитации, но не теледебатами, заявил зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко.

«Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, — это немного не та статья закона, то есть речь идёт сейчас о тех дебатах, которые определяются как форма предвыборной агитации», — сказал он «Укринформу».

Радченко отметил, что ст. 62 закона о выборах определяет процедуру и сроки проведения теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из госбюджета.

Если же идёт речь об агитации, которая определяется ст. 58 закона относительно «проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций», то она должна оплачиваться из избирательных фондов, пояснили в ЦИК.

Также Радченко напомнил, что до принятия итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления второго тура голосования агитация не допускается.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». Действующий глава государства согласился.

Министерство внутренних дел заявило о готовности обеспечить охрану мероприятия.