МВД Украины готово к дебатам Порошенко и Зеленского на стадионе
- Reuters
«Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины, а именно Нацполиция, ГСЧС и Нацгвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на «Олимпийском» во время президентских дебатов», — написал он в Facebook.
При этом Шевченко подчеркнул, что «болельщикам из обеих команд» следует не нарушать правопорядок.
Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, предложив в качестве площадки стадион «Олимпийский». Действующий украинский лидер согласился.
Национальная общественная телерадиокомпания заявила о наличии технической возможности провести трансляцию, однако отметила, что это «пока нельзя назвать дебатами».