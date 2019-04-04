МВД Украины готово к дебатам Порошенко и Зеленского на стадионе

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Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить охрану дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве между кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур выборов — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко.
МВД Украины готово к дебатам Порошенко и Зеленского на стадионе
  • Reuters

«Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины, а именно Нацполиция, ГСЧС и Нацгвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на «Олимпийском» во время президентских дебатов», — написал он в Facebook

При этом Шевченко подчеркнул, что «болельщикам из обеих команд» следует не нарушать правопорядок. 

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, предложив в качестве площадки стадион «Олимпийский». Действующий украинский лидер согласился.

Национальная общественная телерадиокомпания заявила о наличии технической возможности провести трансляцию, однако отметила, что это «пока нельзя назвать дебатами».

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