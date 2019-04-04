Президент Украины Пётр Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник во втором туре выборов главы страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление внештатного советника Порошенко Олега Медведева.

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.

Как отметил Медведев, избиратели имеют право знать результаты данных анализов, изучить которые должна «независимая экспертиза сертифицированных лабораторий».

Ранее Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский». Вместе с этим он выдвинул действующему главе страны ряд условий, в частности, Зеленский потребовал от Порошенко сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя, пообещав сделать то же самое.