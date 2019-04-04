Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

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Президент Украины Пётр Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник во втором туре выборов главы страны Владимир Зеленский.
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление внештатного советника Порошенко Олега Медведева.

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.

Как отметил Медведев, избиратели имеют право знать результаты данных анализов, изучить которые должна «независимая экспертиза сертифицированных лабораторий».

Ранее Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский». Вместе с этим он выдвинул действующему главе страны ряд условий, в частности, Зеленский потребовал от Порошенко сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя, пообещав сделать то же самое.

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