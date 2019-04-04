«Дискуссия может превратиться в шоу»: Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

В четверг, 4 апреля, на Украине официально подвели итоги первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, тогда как у действующего главы государства Петра Порошенко практически в два раза меньше — 15,95%. 21 апреля в стране пройдёт второй тур голосования. Тем временем Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По мнению экспертов, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком». Аналитики полагают, что дискуссия может превратиться в шоу.

Центризбирком Украины опубликовал окончательные результаты первого тура выборов президента по итогам подсчётов 100% протоколов. Кандидат Владимир Зеленский уверенно лидирует — за него проголосовали 30,24% избирателей.

Действующий глава государства Пётр Порошенко также выходит во второй тур. В его активе — 15,95% голосов. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,4%.

Четвёртое место — у главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко. За него проголосовали 11,67% украинцев. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко набрал 6,91% голосов. Экс-главу СБУ Игоря Смешко поддержали 6,04% избирателей, а лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По данным ЦИК, явка избирателей превысила 63%. Второй тур назначен на 21 апреля.

Дебаты на стадионе

Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.

«Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты», — процитировало агентство Интерфакс-Украина главу государства.

Владимир Зеленский вскоре ответил, что согласен участвовать в дебатах с Порошенко. Позднее, 3 апреля, он заявил, что площадкой для дискуссии должен стать стадион «Олимпийский» в Киеве. Шоумен дал Порошенко 24 часа на ответ.

«Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — говорится в ролике, опубликованном в Facebook.

В партии «Блок Петра Порошенко» предположили, что украинский глава откажется от встречи на стадионе, но будет готов провести диалог в «телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты».

Однако Порошенко заявил, что согласен провести встречу в предложенном Зеленским формате, уточнив, что дебаты «могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей».

«Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — написал действующий украинский президент в Twitter.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2019

В МВД Украины уже заявили, что готовы обеспечить безопасность дебатов на стадионе «Олимпийский». Об этом рассказал глава департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко.

«Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины, а именно Нацполиция, ГСЧС и Нацгвардия, готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на «Олимпийском» во время президентских дебатов», — написал Шевченко в Facebook.

«Один пытается быть серьёзным, а другой троллит»

Как отметил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пока непонятно, кто одержит верх на предстоящих дебатах. По его мнению, вовсе не обязательно, что Порошенко будет выглядеть увереннее за счёт своего политического опыта.

«Дебаты имеют смысл и эффективны с точки зрения политики только тогда, когда люди находятся в одной вселенной, стоят на одной платформе и хотя бы оперируют одинаковой терминологией», — сказал эксперт.

По его мнению, дискуссия действующего главы государства и шоумена может превратиться в представление.

«Эти дебаты могут превратиться в шоу, в котором один пытается быть серьёзным и использовать свой опыт для того, чтобы выглядеть президентом, а другой просто троллит, насмехается и юморит, пытаясь использовать дебаты для издевательства над оппонентом», — сказал Бортник.

Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что Зеленский предложил устроить дебаты на стадионе, поскольку был уверен, что Порошенко не согласится.

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«В данном случае у Зеленского меньше знаний и опыта, а Порошенко может, как обычно, врать, но делать это уверенно со ссылкой на статистические данные», — сказал эксперт в беседе с RT. Он напомнил, что в 2014 году Порошенко отказался от дебатов с Тимошенко, понимая, что «она его бы разгромила с сухим счётом».

Дудчак предположил, что Порошенко может привлекать админресурс, чтобы создать для себя более комфортные условия.

«Могут ограничить доступ на стадион, вход может быть по приглашениям — это власти по силам организовать. Могут нагнать бюджетников… Свезут из любимой Галичины — это традиция на все «майданы» привозить оттуда ряженых и ангажированных зрителей и участников», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации в первую очередь жалко людей, которые верят, что Зеленский способен принести изменения.

«Порошенко — не выход для Украины, но и на Зеленского не должно быть большой надежды, чтобы сильно не разочаровываться», — подытожил эксперт.