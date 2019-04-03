Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

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Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
  • Reuters

«Напомню Зе-команде (поскольку Зе — кандидат на концертах) — изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко ещё год назад внёс в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов», — написала она в Facebook.

По её словам, команда украинского лидера тогда проголосовала за документ, а члены партии «УКРОП», которые поддерживают Зеленского, не голосовали.

Она также отметила, что аналогичная ситуация сложилась вокруг проекта о выборах.

«Начните с себя и призовите своих фанов голосовать ЗА, а не Зе», — подчеркнула Геращенко.

Ранее команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко. Среди них — отзыв проекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, лишение силовиков полномочий в борьбе с экономической преступностью и запуск Высшего антикоррупционного суда.

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