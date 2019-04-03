«Имитация предвыборной борьбы»: состоятся ли дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко, но с условием, что полемика будет происходить «на глазах украинского народа» — на крупнейшем стадионе Киева «Олимпийском» при участии всех телеканалов страны. Ранее команда Зеленского выдвинула восемь антикоррупционных требований к Петру Порошенко в ответ на призыв украинского лидера к молодёжи голосовать за него во втором туре. По мнению аналитиков, Зеленский надеется на отказ действующего президента от участия в дебатах.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим соперником Петром Порошенко. Однако шоумен выдвинул условие: полемика должна проходить не в телевизионной студии, а на крупнейшем стадионе в Киеве — «Олимпийском».

«Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, — нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — цитирует заявление Зеленского РИА Новости.

Шоумен потребовал, чтобы дебаты проходили «перед народом Украины» и к трансляции были допущены все телеканалы страны.

«В знак уважения к трети — как минимум к трети — граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или (олигарха Игоря) Коломойского, не с «ватником», не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — закончил своё обращение Зеленский, добавив напоследок, что перед началом дискуссии оба кандидата должны пройти медицинскую экспертизу на наличие алкоголя или наркотиков в крови.

По мнению источника RT в партии «Блок Петра Порошенко», заявление Владимира Зеленского — «очередная игра Игоря Коломойского, который хочет унизить Порошенко» при помощи своего «ставленника».

«В законе «О выборах» сказано, что дебаты проводятся в прямом эфире в последнюю пятницу перед выборами, в 7 часов вечера. Их проведение оплачивается из государственного бюджета. Зеленский предлагает устроить шоу, которое даже не согласовал со стадионом «Олимпийский». Я думаю, ему надо устроить там своё шоу, а не ставить ультиматумы действующему президенту страны. Порошенко не поедет ни на какой «Олимпийский», он согласен встретиться с Зеленским в студии, как это предусмотрено законом», — сказал собеседник RT.

В то же время официальной реакции на предложение Зеленского от штаба Порошенко пока не поступало.

Ситуация с участием Зеленского в дебатах развивается стремительно. Ещё утром 3 апреля его штаб выступил с заявлением о возможном участии кандидата в полемике только в том случае, если действующий глава государства Пётр Порошенко выполнит восемь требований, выдвинутых сторонниками его оппонента. Соответствующее заявление было размещено на официальной странице «Команды Зеленского» в Facebook.

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В частности, от Порошенко требуют принятия закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и отзыва его проекта закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Вместо этого команда Зеленского требует поддержать аналогичный законопроект, составленный с участием иностранных экспертов.

Также «Команда Зеленского» требует от действующего президента Украины лишить силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, прекратить давление на предпринимателей, перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции и «запустить» Высший антикоррупционный суд.

Действующий президент Украины также должен принять закон об избирательной реформе, которая введёт пропорциональную систему с открытыми списками голосования.

Последнее в списке требований к Порошенко — опубликовать «перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчётность этих компаний за последние пять лет».

Вскоре после публикации ответ на неё дала первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, которая на этих выборах поддерживает Петра Порошенко. По её словам, требования, выдвинутые штабом шоумена, несправедливы.

«Напомню Зе-команде (поскольку Зе — кандидат на концертах): изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко ещё год назад внёс в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов», — написала Геращенко в своём Facebook.

Однако остальные требования «Команды Зеленского» она комментировать не стала.

«Нереальные требования»

Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко «нереальные требования», считает источник RT в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

«За три недели их просто невозможно выполнить, учитывая практически неработающую Раду. Все эти требования к президенту и правительству уже неоднократно предъявляли экономисты. Поэтому весь этот список — не более чем напоминание электорату, что мог бы сделать Порошенко и не сделал», — отметил депутат.

Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта

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В свою очередь, собеседник RT из партии Арсения Яценюка «Народный фронт» назвал список требований «Команды Зеленского» «грамотным пиар-ходом».

«Зеленский фактически требует от президента оправданий. Он прямо показывает, где заложена коррупционная составляющая, как в схеме «Роттердам+». Я думаю, что Порошенко проигнорирует этот список и потеряет часть своих избирателей», — отметил источник RT.

«Роттердам+» — это формула расчёта цены угля для производства электроэнергии, основанная на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен) с добавленной стоимостью доставки в украинские порты.

С помощью этого европейского индекса на Украине устанавливаются оптовые цены на электроэнергию.

Целый ряд украинских СМИ заявляет, что «Роттердам+» является коррупционной схемой по завышению цен за уголь, которая обогащает Петра Порошенко и украинского миллиардера Рината Ахметова.

Источник RT в партии «Блок Петра Порошенко» считает, что публикацией требований Владимир Зеленский и его «спонсор», которым, по мнению собеседника RT, является украинский миллиардер Игорь Коломойский, насмехаются над Петром Порошенко.

«С таким же успехом можно было бы потребовать от Порошенко построить жильё на Марсе или за три недели отремонтировать все дороги в стране. Для внедрения всех этих изменений нужны годы, надо просчитать их эффект, а не действовать истерично. Но откуда это может знать Зеленский? Он же пока только раздаёт обещания, которые невозможно выполнить», — отметил собеседник RT.

Тактическое отступление

По мнению экспертов, публикация требований Зеленским — это попытка уйти от прямых дебатов с Порошенко и перевести борьбу в «заочную» плоскость. Политическая система Украины предусматривает прямые дебаты между кандидатами перед вторым туром президентских выборов, однако они не являются обязательными.

Представители Зеленского заявили, что не видят смысла в проведении прямых телевизионных дебатов с действующим президентом.

«Вопрос такой: о чём вести дебаты? О том, что человек пять лет был на высшем посту страны и мог всё доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть план на пять лет, почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ», — заявил в эфире «Громадське ТВ» Руслан Рябошапка, советник Зеленского.

По его словам, штаб Зеленского не видит смысла в том, чтобы обсуждать его программу или членов команды с Порошенко.

«Сейчас Зеленский для украинцев ассоциируется с надеждами на лучшее, и этот образ нельзя трогать до 21 апреля. Поэтому его команда и будет настаивать на выполнении условий, выполнить которые даже при всём желании невозможно», — сообщил RT источник в Киевском международном институте социологии.

Это мнение разделяет и источник RT в администрации президента Украины, отметивший, что «они очень хотят вызвать Зеленского на дебаты».

«Пётр Порошенко опытный политик и сможет переломить ситуацию в свою пользу. Но команда Зеленского нас всячески избегает. Они на самом деле не хотят никаких дебатов», — отметил собеседник канала.

Но к вечеру 3 апреля ситуация кардинальным образом изменилась.Теперь Зеленский вызывает Порошенко на «ринг», но вновь ставит условия, причём, как отмечают эксперты, с использованием «унизительных формулировок». При этом ряд экспертов считают, что в открытом бою у Зеленского будет преимущество перед оппонентом.

«На стадионе «Олимпийский» Порошенко не сможет воспользоваться микрофоном, расположенным в ухе. Открытые дебаты дают преимущество Зеленскому, у которого быстрая реакция. Кроме того, Зеленский учитывает тот факт, что Порошенко боится открытых площадок», — заявил в беседе с RT экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

Без самостоятельности

Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться через три недели — 21 апреля. Идея провести телевизионные дебаты перед ним принадлежала штабу Петра Порошенко. При этом его оппонента Владимира Зеленского уже не раз критиковали за отказ участвовать в дебатах или прямых телевизионных включениях. Так, в преддверии первого тура выборов шоумен лишь один раз принял участие в прямой телепередаче — на канале «1+1», принадлежащем Коломойскому.

Миллиардер Игорь Коломойский

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Теперь же Зеленский решил перехватить инициативу. При этом, по мнению экспертов, в действительности он рассчитывал на отказ Порошенко из-за выдвинутых условий своей команды в адрес действующего президента Украины.

«Зеленский своим обращением ставит противника в сложное положение. Один вид Порошенко начинает раздражать украинцев, а Зеленского публика любит. Зеленский надеялся на то, что Порошенко не согласится на его условия и откажется участвовать в дебатах, что в итоге, скорее всего, и произойдёт», — уверен Олег Соскин.

В свою очередь, президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что для реализации своих требований Зеленскому не обязательно апеллировать к Порошенко — достаточно подождать три недели и победить во втором туре. Кроме того, по мнению эксперта, не стоит заявления Зеленского расценивать как попытку обратиться к молодёжному электорату.

«Никто не может заранее предугадать, какая категория избирателей отреагирует на его заявления. Между собой борются избирательные комиссии. Все обращения к аудитории — имитация предвыборной борьбы. Если бы выборы были честными, Порошенко не вышел бы во второй тур», — заключил Ростислав Ищенко.