Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину после победы Зеленского

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

Об этом политик сказал в интервью телекомпании «Рустави 2».

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский... Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с тем он добавил, что не связывает своё политическое будущее с Украиной и готов отказаться от поста премьер-министра страны, если ему его предложат.

«Мои дальнейшие планы связаны с Грузией», — добавил он.

Ранее Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал все демократические силы поддержать кандидата.