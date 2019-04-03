Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину после победы Зеленского

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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.
Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину после победы Зеленского
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в интервью телекомпании «Рустави 2».

«Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский... Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с тем он добавил, что не связывает своё политическое будущее с Украиной и готов отказаться от поста премьер-министра страны, если ему его предложат.

«Мои дальнейшие планы связаны с Грузией», — добавил он.

Ранее Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал все демократические силы поддержать кандидата.

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