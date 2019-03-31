Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины»
«Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий», — написал он в Facebook.
По его словам, «поражение Порошенко» — это «потрясающий шанс для Украины».
Ранее Зеленский, говоря о Саакашвили, назвал его «серьёзным дипломатом и консультантом».
Грузинский политик прокомментировал слова кандидата в президенты Украины.
Согласно данным экзитпола, на выборах лидирует Зеленский, а во второй тур с ним проходит действующий глава государства Пётр Порошенко.