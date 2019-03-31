Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины»

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили назвал шоумена Владимира Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал все демократические силы поддержать кандидата.

«Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий», — написал он в Facebook.

По его словам, «поражение Порошенко» — это «потрясающий шанс для Украины».

Ранее Зеленский, говоря о Саакашвили, назвал его «серьёзным дипломатом и консультантом».

Грузинский политик прокомментировал слова кандидата в президенты Украины.

Согласно данным экзитпола, на выборах лидирует Зеленский, а во второй тур с ним проходит действующий глава государства Пётр Порошенко.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.