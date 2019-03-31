Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес.

Reuters

Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем». Он также назвал грузинского политика «серьёзным дипломатом и консультантом». «Как он не похож на традиционных политиков», — написал Саакашвили в своём Facebook. Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля. Как отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, планы Саакашвили являются пиаром за $300. 21 марта стало известно, что СБУ возобновила расследование в отношении бывшего губернатора Одесской области.