Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский и Порошенко — национальный экзитпол

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который выступил с похвалой в его адрес.
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
  • Reuters

Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем». Он также назвал грузинского политика «серьёзным дипломатом и консультантом».

«Как он не похож на традиционных политиков», — написал Саакашвили в своём Facebook.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля.

Как отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, планы Саакашвили являются пиаром за $300.

21 марта стало известно, что СБУ возобновила расследование в отношении бывшего губернатора Одесской области. 

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