Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
- Reuters
Зеленский, говоря о Саакашвили, предположил, что «помощь такого человека понадобится всем». Он также назвал грузинского политика «серьёзным дипломатом и консультантом».
«Как он не похож на традиционных политиков», — написал Саакашвили в своём Facebook.
Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля.
Как отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, планы Саакашвили являются пиаром за $300.
21 марта стало известно, что СБУ возобновила расследование в отношении бывшего губернатора Одесской области.