СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили
- Reuters
Об этом в своём Facebook заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
Он опубликовал письмо от Генеральной прокуратуры Украины, уведомляющее о возобновлении уголовного производства, которое было открыто Главным следственным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.
Отмечается, что расследование приостанавливали с 6 марта 2018 года из-за «необходимости исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества».
Причиной возобновления расследования против Саакашвили называется «появившаяся необходимость в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве».
Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля.