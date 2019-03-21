СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили

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Служба безопасности Украины возобновила расследование в отношении бывшего грузинского президента, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили
  • Reuters

Об этом в своём Facebook заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий. 

Он опубликовал письмо от Генеральной прокуратуры Украины, уведомляющее о возобновлении уголовного производства, которое было открыто Главным следственным управлением СБУ в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что расследование приостанавливали с 6 марта 2018 года из-за «необходимости исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества».

Причиной возобновления расследования против Саакашвили называется «появившаяся необходимость в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве».

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля.

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