В Киеве прогнозируют ухудшение ситуации в стране из-за Зеленского
- Reuters
«Экономика покажет рецессию, гривна упадёт, цены вырастут, как и безработица», — считает он.
По его мнению, в украинских семьях снизятся доходы вследствие остановки реформ и неопределённости курса Украины.
Также Кубив полагает, что международное сообщество воздержится от новых программ сотрудничества с Украиной, чтобы понаблюдать за профессиональными качествами Зеленского.
Ранее сообщалось, что по итогам первого тура президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский. На втором месте находится действующий президент страны Пётр Порошенко.