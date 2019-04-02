В Киеве прогнозируют ухудшение ситуации в стране из-за Зеленского

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти шоумена Владимира Зеленского ситуация в стране ухудшится. Об этом он написал в статье для издания «Лига.Бизнес».

«Экономика покажет рецессию, гривна упадёт, цены вырастут, как и безработица», — считает он.

По его мнению, в украинских семьях снизятся доходы вследствие остановки реформ и неопределённости курса Украины.

Также Кубив полагает, что международное сообщество воздержится от новых программ сотрудничества с Украиной, чтобы понаблюдать за профессиональными качествами Зеленского.

Ранее сообщалось, что по итогам первого тура президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский. На втором месте находится действующий президент страны Пётр Порошенко.