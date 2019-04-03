Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает издание «Новое время».

Отмечается, что главой ведомства может стать бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

«На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано», — сказал Лещенко.

Также он добавил, что Зеленский обещал не трогать главу Нацбанка Украины, «так как у него семилетний контракт».

Ранее Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам первого тура выборов. Зеленский продолжает удерживать лидерство с 30,23% голосов, у Порошенко — 15,95%.