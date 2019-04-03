Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
- Reuters
Об этом сообщает издание «Новое время».
Отмечается, что главой ведомства может стать бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.
«На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано», — сказал Лещенко.
Также он добавил, что Зеленский обещал не трогать главу Нацбанка Украины, «так как у него семилетний контракт».
Ранее Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам первого тура выборов. Зеленский продолжает удерживать лидерство с 30,23% голосов, у Порошенко — 15,95%.