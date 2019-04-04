Зеленский предложил Тимошенко роль судьи на дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать арбитром на его дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко.

«Чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить независимого отдельного арбитра и ведущего дебатов — Юлию Тимошенко. Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — заявил Зеленский.

Он отметил, что дебаты с Порошенко — это «шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободное демократическое государство».

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение Зеленского написал, что готов провести дебаты с ним на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром президентских выборов на Украине.

В избирательном штабе Порошенко предлагают провести несколько раундов дебатов с Зеленским.