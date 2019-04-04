В штабе Порошенко выступили за несколько раундов дебатов

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В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко предлагают провести несколько раундов дебатов со вторым кандидатом — Владимиром Зеленским.
В штабе Порошенко выступили за несколько раундов дебатов
  • РИА Новости

«Мы очень серьёзно относимся к этому проекту и считаем, что дебаты должны быть вообще не одни, а надо провести как минимум несколько раундов таких дебатов», — приводит Интерфакс-Украина слова спикера избирательного штаба Порошенко Олега Медведева.

Он отметил, что дебаты должны касаться тем, которые относятся к конституционным полномочиям президента.

Также Медведев заявил, что существует целый список того, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому стоило бы извиниться.

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение Зеленского написал, что готов провести дебаты с ним на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром президентских выборов на Украине.

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