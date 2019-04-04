В штабе Порошенко рассказали, за что Зеленскому стоило бы извиниться

Представитель предвыборного штаба украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что существует целый список, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому стоило бы извиниться.

Об этом сообщает LIGA.net.

«Мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал томос термосом... За его унизительные шутки ещё в те времена, когда он гастролировал в Москве и постоянно шутил над нелепыми хохлами», — сказал он.

Ранее штабе Зеленского призвали Порошенко извиниться за оскорбление шоумена.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.