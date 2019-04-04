Зеленский сдаст анализы на алкоголь и наркотики в частной клинике

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен сдаст анализы на алкоголь и наркотики в частной клинике Eurolab.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«При всём уважении к «Олимпийскому», я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab — это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять», — сказал он.

Разумков добавил, что команда Зеленского готова рассмотреть другие независимые лаборатории для сдачи анализов, которые могут предложить со стороны действующего президента Украины Петра Порошенко. При этом он отметил, что ранее сотрудники правоохранительных органов оцепили НСК «Олимпийский».

«Если мы говорим о независимой лаборатории — это одна история. Когда мы с вами обсуждаем помещение даже, которое находится под контролем власти, — тут есть определённые опасения», — отметил он.

Ранее Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики. По словам его советника, украинский лидер отправится для этого утром 5 апреля в медицинский пункт стадиона «Олимпийский».