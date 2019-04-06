«Нужно хотя бы 48 часов потратить»: Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Оба сдали тесты на содержание в организме наркотических веществ или алкоголя и в течение дня получили отрицательные результаты. С заявлением спортсмена согласилась исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун. Однако опрошенные RT врачи разошлись во мнениях.

Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на накротики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины. Ваша недавняя сдача анализов была смешной, — сказал Кличко в ходе видеообращения на своей странице Facebook. — Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в социальных сетях и показать: я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это».

Ранее Кличко уже комментировал сдачу кандидатами анализов. Так, в день, когда Порошенко и Зеленский проходили обследование, боксёр предложил им обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), чтобы результаты были более объективными.

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«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом вопросе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал он в Facebook.

Схожее мнение высказывала и исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрен.

«На самом деле, лучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков, — наш антидопинговый центр, потому что на Украине это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета. То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было», — цитирует её УНН.

Анализы политиков были готовы в день их сдачи. По мнению спортивного врача, доцента кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилла Раймуева, такие скорые результаты могут быть только от общих анализов, которые реальную картину не показывают.

«Владимир Кличко прав. Есть скрининговые анализы, которые будут готовы за пару минут. Определённые токсины и наркотики можно выявить только за более длительное время. Вся эта сдача — смехотворный фарс. Общий анализ крови просто покажет, что кандидаты здоровы, если этого достаточно электорату», — сказал он RT.

Иной точки зрения придерживается генеральный директор МИЦ «Выбор», руководитель клиники интенсивной терапии АО «Врачи», нарколог Сергей Нурисламов. В разговоре с RT он отметил, что современные технологии анализов позволяют выявить результат за несколько минут, а то и за «доли секунды».

«Что нужно 48 часов тесты готовить — это, конечно, бессмыслица полнейшая, потому что есть реактивы. Мало того, можно сделать и спектральный анализ… Спектральный анализ математически может заподозрить те или иные вещества в доли секунды… Современные технологии могут это сделать за несколько минут», — рассказал врач.

Результаты отрицательные

Напомним, 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы на предмет содержания в крови алкоголя и наркотиков. Такое требование выдвинул Зеленский для проведения дебатов, которые состоятся перед вторым туром голосования.

Позже Зеленский опубликовал результаты отрицательные анализов, хотя заявлял, что потребуется три дня до их готовности. Однако там была указана дата 2 апреля. Кандидат назвал это «казусом» и продемонстрировал сообщение от клиники, в которой тот сдавал кровь. В нём учреждение извинялось за ошибку.

«После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации», — говорится в сообщении.

Результаты экспресс-теста анализов Порошенко, который помимо крови сдал мочу и волос, тоже показали отсутствие психоактивных веществ.

«Стадион так стадион»

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По его итогам первое место занял шоумен Владимир Зеленский с 30,2% голосов, а второе — действующий глава государства Пётр Порошено, набравший 16%.

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После подсчёта голосов, 3 апреля, Зеленский призвал провести предвыборные дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовёте меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — сказал шоумен в ролике, опубликованном в Facebook.

Порошенко согласился на это предложение.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, пожалуйста, почитайте. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко в Twitter.