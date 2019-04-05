Зеленский рассказал о «казусе» со своими анализами

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что с его анализами произошёл «казус».
Зеленский рассказал о «казусе» со своими анализами
  • Reuters

Как отметил шоумен на своей странице в Facebook, ему прислали результаты с неправильной датой сдачи — вместо 5 апреля в документах указали 2-е число. 

В соответствующем посте Зеленский сообщил, что представители лаборатории, где он сдавал анализы, прислали ему свои извинения из-за произошедшего и объяснили ошибку волнением сотрудника, который оформлял документ с результатами.

«Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника», — отметили в клинике.

Уточняется, что ошибочный документ уже заменили правильным.

Ранее Зеленский показал результаты анализа на наркотики. Он сделал это спустя несколько часов после того, как главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

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