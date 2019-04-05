Зеленский показал результаты анализа на наркотики
- Reuters
«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — указывается в выложенных шоуменом медицинских документах.
Отмечается, что анализы Зеленского также были отправлены в испанскую клинику.
Ранее главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.