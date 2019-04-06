Спортивный врач поддержал мнение Кличко о сдаче анализов Порошенко и Зеленским
- РИА Новости
«Владимир Кличко прав. Есть скрининговые анализы, которые будут готовы за пару минут. Определённые токсины и наркотики можно выявить только за более длительное время. Вся эта сдача — смехотворный фарс. Общий анализ крови просто покажет, что кандидаты здоровы, если этого достаточно электорату», — объяснил Раймуев.
Ранее Кличко заявил, что после сдачи анализов крови должно пройти хотя бы 48 часов для достоверного результата.