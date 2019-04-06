Спортивный врач поддержал мнение Кличко о сдаче анализов Порошенко и Зеленским

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Анна Лушникова
Спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев прокомментировал в разговоре с RT заявление украинского боксёра, бывшего чемпиона мира Владимира Кличко, который назвал смешной сдачу анализов кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Спортивный врач поддержал мнение Кличко о сдаче анализов Порошенко и Зеленским
  • РИА Новости

«Владимир Кличко прав. Есть скрининговые анализы, которые будут готовы за пару минут. Определённые токсины и наркотики можно выявить только за более длительное время. Вся эта сдача — смехотворный фарс. Общий анализ крови просто покажет, что кандидаты здоровы, если этого достаточно электорату», — объяснил Раймуев.

Ранее Кличко заявил, что после сдачи анализов крови должно пройти хотя бы 48 часов для достоверного результата.

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