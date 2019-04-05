Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA

Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал он в Facebook.

Кличко призвал политиков «довериться профессионалам».

Он отметил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов, и выразил надежду, что кандидатам не откажут.

Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в частной клинике, второй — в антидопинговом центре на стадионе.

Сообщалось, что по результатам быстрого теста материалов у Порошенко ни одного психоактивного вещества обнаружено не было.