Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA

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Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал он в Facebook.

Кличко призвал политиков «довериться профессионалам».

Он отметил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов, и выразил надежду, что кандидатам не откажут.

Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в частной клинике, второй — в антидопинговом центре на стадионе.

Сообщалось, что по результатам быстрого теста материалов у Порошенко ни одного психоактивного вещества обнаружено не было

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