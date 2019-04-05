Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA
- © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал он в Facebook.
Кличко призвал политиков «довериться профессионалам».
Он отметил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов, и выразил надежду, что кандидатам не откажут.
Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в частной клинике, второй — в антидопинговом центре на стадионе.
Сообщалось, что по результатам быстрого теста материалов у Порошенко ни одного психоактивного вещества обнаружено не было.