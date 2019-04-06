Кличко назвал смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским

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Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, назвал смешной сдачу анализов украинским лидером Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
Кличко назвал смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины. Ваша недавняя сдача анализов была смешной», — заявил Кличко.

Он отметил, что «после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать: я чистый», боксёр подчеркнул, что «это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это».

Кроме того, спортсмен предложил «покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов», чтобы «граждане Украины имели чистого президента не только в моче и крови, а самое главное — в мыслях».

«И просьба. Не обманывайте себя и нас», — заключил Кличко.

Накануне он предложил кандидатам в президенты Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в антидопинговом центре на стадионе, второй — в частной клинике.

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