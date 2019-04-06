Кличко назвал смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским
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«Уважаемые кандидаты в президенты Украины. Ваша недавняя сдача анализов была смешной», — заявил Кличко.
Он отметил, что «после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать: я чистый», боксёр подчеркнул, что «это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это».
Кроме того, спортсмен предложил «покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов», чтобы «граждане Украины имели чистого президента не только в моче и крови, а самое главное — в мыслях».
«И просьба. Не обманывайте себя и нас», — заключил Кличко.
Накануне он предложил кандидатам в президенты Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.
Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в антидопинговом центре на стадионе, второй — в частной клинике.