Штаб Порошенко заподозрил Зеленского в фальсификации результатов тестов
- Reuters
По словам главы штаба Олега Медведева, нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет объективно изучить результаты тестов.
«Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Он снимался в сериале «Сваты». Это ещё раз ставит под сомнение серьёзность всей затеи и достоверность анализов», — цитирует его ТАСС.
Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Позднее стало известно, что анализ у Зеленского брал сотрудник одной из киевских клиник Владислав Кирякулов, который участвовал в съёмках сериала «Сваты», спродюсированного кандидатом.
Боксёр Владимир Кличко предложил политикам пройти тест также во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).