Штаб Порошенко заподозрил Зеленского в фальсификации результатов тестов

В предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко считают, что результаты медицинских тестов его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского могут быть сфальсифицированы.

По словам главы штаба Олега Медведева, нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет объективно изучить результаты тестов.

«Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Он снимался в сериале «Сваты». Это ещё раз ставит под сомнение серьёзность всей затеи и достоверность анализов», — цитирует его ТАСС.

Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее стало известно, что анализ у Зеленского брал сотрудник одной из киевских клиник Владислав Кирякулов, который участвовал в съёмках сериала «Сваты», спродюсированного кандидатом.

Боксёр Владимир Кличко предложил политикам пройти тест также во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).