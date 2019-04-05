Анализ крови у Зеленского взял сыгравший в сериале «Сваты» фельдшер

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Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского взял сотрудник киевской клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который принимал участие в съёмках сериала «Сваты», спродюсированного кандидатом на пост главы государства, передаёт «Обозреватель».
Анализ крови у Зеленского взял сыгравший в сериале «Сваты» фельдшер
  • Reuters

Кроме того, как уточняет ATR, Кирякулов был участником кулинарного шоу «МастерШеф».

В настоящее время доктор по общей гигиене, фельдшер первой категории Кирякулов работает в клинике «Евролаб», сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий лидера всенародного голосования, вызвавшего действующего президента на дебаты, которые, как предполагается, должны состояться 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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