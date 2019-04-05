Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в преддверии дебатов

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Президент Украины Пётр Порошенко сдал анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов в Киеве с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в преддверии дебатов
  • Reuters

Для сдачи анализа Порошенко прибыл в медпункт стадиона «Олимпийский», передаёт УНИАН.

На мероприятии присутствовали журналисты и фоторепортёры.

Ранее стало известно, что Зеленский сдал анализ крови на наркотики и алкоголь в одной из клиник украинской столицы. По его словам, результаты будут готовы через три дня.

Дебаты лидеров первого тура выборов президента, как предполагается, пройдут на стадионе «Олимпийский». Сдача анализа крови перед дискуссией была одним из условий Зеленского, вызвавшего Порошенко на дебаты.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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