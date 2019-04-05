Зеленский сдал анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами
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На кадрах видно, как Зеленский вместе с журналистами прибыл в одну из клиник Киева и в присутствии репортёров сдал анализ.
«У меня ещё никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Сдал кровь, всю кровь из меня выкачали, но, слава богу, во мне её много», — сказал он.
По словам Зеленского, результаты анализа, которые будут обнародованы, он получит через три дня.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко также согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики в ответ на соответствующее требование своего соперника Владимира Зеленского в преддверии дебатов.
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил площадку для мероприятия в Киеве — стадион «Олимпийский».
Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.