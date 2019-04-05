Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
«Не ищите причины и не ставьте условия. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион, я жду», — заявил Порошенко.
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Позднее в её пресс-службе заявили, что она подумает над предложением Зеленского.
Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.