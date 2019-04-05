Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

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Украинский лидер Пётр Порошенко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook призвал шоумена Владимира Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты.

«Не ищите причины и не ставьте условия. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион, я жду», — заявил Порошенко.

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Позднее в её пресс-службе заявили, что она подумает над предложением Зеленского.

Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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