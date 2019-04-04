Тимошенко рассмотрит роль ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «Громадське».
«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — сказал собеседник канала.
Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
В ночь на 4 апреля глава Украины в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов.
Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.