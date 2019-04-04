Тимошенко рассмотрит роль ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

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В пресс-службе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили, что она подумает над предложением кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского стать ведущей его дебатов с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Тимошенко рассмотрит роль ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «Громадське».

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — сказал собеседник канала.

Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

В ночь на 4 апреля глава Украины в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Зеленским перед вторым туром президентских выборов.

Депутат Госдумы России Константин Затулин во время беседы с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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