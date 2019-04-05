Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты
  • Reuters

«Дебаты — это не шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место, и неуважение к её избирателям, а более 2 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, он с большим уважением относится к голосовавшим и за Тимошенко, и за Зеленского в первом туре.

Украинский лидер пообещал делать всё, чтобы убедить этих граждан теперь проголосовать за него.

Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко. В пресс-службе политика сказали, что она подумает над этим.

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