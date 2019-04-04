Moody's оценил влияние победы Зеленского на экономику Украины
- Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на отчёт агентства.
Аналитики организации указывают, что победа Зеленского не окажет быстрого негативного влияния на экономическую политику Украины.
Также в Moody's прогнозируют, что риторика шоумена по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, чем та, которая слышна в настоящий момент от действующих властей.
Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти Зеленского ситуация в стране ухудшится.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.