Moody's оценил влияние победы Зеленского на экономику Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило влияние победы на выборах во втором туре кандидата в президенты Владимира Зеленского на экономику Украины.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на отчёт агентства.

Аналитики организации указывают, что победа Зеленского не окажет быстрого негативного влияния на экономическую политику Украины.

Также в Moody's прогнозируют, что риторика шоумена по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, чем та, которая слышна в настоящий момент от действующих властей.

Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти Зеленского ситуация в стране ухудшится.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.