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Moody's оценил влияние победы Зеленского на экономику Украины

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Международное рейтинговое агентство Moody's оценило влияние победы на выборах во втором туре кандидата в президенты Владимира Зеленского на экономику Украины.
Moody's оценил влияние победы Зеленского на экономику Украины
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на отчёт агентства.

Аналитики организации указывают, что победа Зеленского не окажет быстрого негативного влияния на экономическую политику Украины.

Также в Moody's прогнозируют, что риторика шоумена по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной, чем та, которая слышна в настоящий момент от действующих властей.

Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти Зеленского ситуация в стране ухудшится. 

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.

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