«Цирковые номера»: Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Лидер предвыборной гонки Зеленский прошёл процедуру в частной клинике, а действующий глава государства предпочёл антидопинговую лабораторию при стадионе «Олимпийский», где состоятся дебаты между двумя претендентами на пост. Эксперты уверены, что ситуацию вокруг выборов намеренно превращают в шоу. По мнению политологов, в таких условиях у Зеленского может появиться преимущество, однако Порошенко вынужден соглашаться на требования оппонента ради теледебатов.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков. Проведение экспертизы стало одним из условий, которые выдвинул Зеленский перед проведением дебатов с Порошенко, предшествующих второму туру выборов.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого никто не набрал необходимого для победы числа голосов. Во второй тур прошли Зеленский и Порошенко, после чего действующий президент призвал Зеленского провести дебаты. Тот согласился, однако выдвинул свои условия: встреча должна состояться на стадионе и перед ней оба кандидата обязаны пройти экспертизу на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Зеленский, набравший в первом туре наибольшее количество голосов, прошёл медицинскую процедуру в клинике Eurolab в присутствии журналистов и представителей своей команды, которые вели прямую трансляцию в Facebook.

Издание «Обозреватель» отметило, что анализ у Зеленского брал сотрудник клиники Владислав Кирякулов, который принимал участие в съёмках сериала «Сваты», спродюсированного кандидатом на пост главы государства.

После процедуры политик пошутил, что впервые проводил пресс-конференцию по поводу сдачи анализов.

«Это будет глубокий анализ, через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем его покажем, всё официально», — заявил Зеленский.

В свою очередь, Порошенко выбрал для сдачи анализов антидопинговый центр в спорткомплексе «Олимпийский», который, в соответствии с выдвинутыми Зеленским условиями, должен стать площадкой для дебатов между двумя кандидатами 19 апреля.

Вскоре стало известно, что быстрый тест выявил отсутствие в организме Порошенко психоактивных веществ. Об этом заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.

«Мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать. Никаких психоактивных веществ найдено не было», — приводит его слова РИА Новости.

Ярый уточнил, что осмотр Порошенко состоял из двух частей — медосмотра и отбора биологических образцов: крови, мочи и волоса вместе с волосяной луковицей.

Самим исследованием анализов Порошенко занимаются несколько учреждений, в том числе клиника «Борис Медиком», больница скорой помощи и Киевская наркологическая больница.

Обстановка в кабинете, где сдавал анализы Порошенко, вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях к записи визита президента в антидопинговый центр читатели обратили внимание на неподобающие условия в помещении, где берут образцы.

«Это позорище... Для президента нормального кресла для сдачи крови не нашлось... «Положите руку на спинку стула, работаем кулачком», — пишет один из зрителей.

«Президент страны сдаёт кровь на спинке стула, представьте уровень медицины» — отметил другой комментатор.

Примечательно, что сам Зеленский в ходе ответов на вопросы журналистов на выходе из клиники заявил, что не стал проходить эту процедуру на стадионе «Олимпийский», поскольку, по его словам, «там нет лаборатории». Он уточнил, что выбрал «Евролаб», так как в этом учреждении не только берут анализы, но и исследуют их в собственной лаборатории.

Выбор кандидата Зеленского также пояснил спикер его штаба Дмитрий Разумков. На опубликованной на Facebook видеозаписи он говорит, что Зеленский предпочёл независимую клинику.

«При всем уважении к Олимпийскому, я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в «Евролаб» — это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдавать анализы и ни у кого не возникнет вопросов, что где-то кто-то что-то подтасовал», — пояснил Разумков.

«Если мы говорим о независимой лаборатории — это одна история. Когда мы с вами обсуждаем помещение, которое находится под контролем власти, — тут есть определённые опасения», — отметил он.

В свою очередь, украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал он в Facebook.

«Проще было согласиться»

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отметил, что украинцам нравится выбранная кандидатами подача событий предвыборной гонки.

«На сегодняшний момент людям нужно шоу, вот им и предлагают», — отметил эксперт в беседе с RT. Он добавил, что действующий президент Украины оказался в ситуации, когда отказаться от условий кандидата Зеленского было затруднительно.

«Порошенко было сложно не согласиться (на условие Зеленского о сдаче теста. — RT). Возникли бы слухи, разговоры. По большому счёту здесь сработала (схема. — RT), когда проще согласиться, чем не согласиться», — заключил Охрименко.

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Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» и участнику первого тура выборов президента Юлии Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко. Зеленский уточнил, что выступил с такой идеей «чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления».

«Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — спросил шоумен.

В штабе Тимошенко заявили, что лидер «Батькивщины» подумает над предложением Зеленского. Однако Порошенко назвал отношение Зеленского в Тимошенко легкомысленным и пренебрежительным.

«Дебаты — это не шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Тимошенко, которая заняла третье место, и неуважение к её избирателям, а более 2 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Новые «стандарты»

Украина закладывает «новые стандарты» ведения предвыборной борьбы на постсоветском пространстве, отметил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Есть явные признака подтасовки в первом туре, тем не менее ОБСЕ признала выборы состоявшимися и прозрачными. Это элемент креативности максимально возможной — сдача анализов, стадион — это для того, чтобы привлечь внимание, создать образы», — сказал эксперт.

«Есть очень большие подозрения в отношении Порошенко — есть версия, что он злоупотребляет алкоголем, есть версия, что он тяжело болен диабетом… Иногда создаются ощущения что он бывает не очень адекватен. Насчёт адекватности Зеленского — тоже очень большой интересный разговор», — заметил политолог.

По его словам, «цирковые номера» в виде сдачи крови не должны удивлять, так как политический рынок Украины «отформатирован».

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Команда Зеленского делает всё для того, чтобы превратить теледебаты в «клоунскую площадку», предположил политолог Иван Мезюхо. По его словам, действующий украинский лидер вынужден идти на поводу у Зеленского ради дебатов.

«Он очень заинтересован в проведении теледебатов. Его команда надеется на то, что в их ходе Порошенко удастся увеличить свой электоральный рейтинг. Вся история вокруг сдачи анализов — это фарс», — считает политолог.

По его мнению, Зеленский заинтересован в том, чтобы освободиться от клише наркомана, поскольку радикалы обвиняли его в употреблении запрещённых веществ. В свою очередь, Порошенко нужно, чтобы его не называли алкоголиком.

«Я не знаю, где ещё в подобном ключе проходят выборы на европейском континенте. Украина как всегда выделилась, но не в чём-то позитивном, а в чем-то безумном и даже драматичном», — подытожил собеседник RT.