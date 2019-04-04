В Минздраве Украины рассказали, где лучше сдавать тесты на наркотики и алкоголь
По её словам, на Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Ещё меньше — гарантировать, что оно будет проведено качественно.
«Самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют ли те запрещенные вещества», — написала Супрун в Facebook.
Ранее сообщалось, что Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник во втором туре выборов главы страны Владимир Зеленский.
Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен сдаст анализы на алкоголь и наркотики в частной клинике Eurolab.