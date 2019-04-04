В Минздраве Украины рассказали, где лучше сдавать тесты на наркотики и алкоголь

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун после решений кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики, рассказала, что лучше всего это делать в антидопинговом центре олимпийского комитета — только там есть самое современное оборудование.

По её словам, на Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Ещё меньше — гарантировать, что оно будет проведено качественно.

«Самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют ли те запрещенные вещества», — написала Супрун в Facebook.

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник во втором туре выборов главы страны Владимир Зеленский. 

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен сдаст анализы на алкоголь и наркотики в частной клинике Eurolab.

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