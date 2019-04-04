В Раде объяснили итоги первого тура выборов отчаянием избирателей

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Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинцы в первом туре президентских выборов голосовали «сердцем и от отчаяния».
В Раде объяснили итоги первого тура выборов отчаянием избирателей
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас люди голосуют, знаете, сердцем и от отчаяния, и их выбор был поэтому понятен», — сказал он.

По его мнению, на выборах в парламент Украины осенью будет совершенно иная ситуация.

«На парламентских выборах в более спокойной обстановке будет соревнование уже больше предложений — предложений по выходу из кризиса, предложений по миру, предложений по, так сказать, что делать вот с этим, что творится сегодня с гривной нашей», — отметил депутат.

Ранее Рабинович заявил, что в случае прихода к власти на Украине Владимира Зеленского в стране ничего не изменится, «кроме элиты».

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