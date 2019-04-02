В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

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Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в случае прихода к власти на Украине Владимира Зеленского в стране ничего не изменится, «кроме элиты».

«Президент имеет права — просто ничего. Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и (секретаря. — RT) СНБО. Это всё непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — приводит слова Рабиновича NewsOne.

На Украине 31 марта прошёл первый тур президентских выборов.

После обработки 95,72% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — он набирает 30,22% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко получает 15,93%.

Эксперт Алексей Якубин прокомментировал телеканалу «360» лидерство Зеленского. 

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