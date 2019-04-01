Политолог прокомментировал лидерство Зеленского на украинских выборах

Кандидат политических наук, профессор Алексей Якубин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал лидерство шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

«Результаты Зеленского — показатель некоего плебисцита по отношению к тому курсу, который последние пять лет выбирала власть в Киеве», — отметил Якубин.

Он добавил, что на Украине назревает желание граждан сменить и внутренний, и внешнеполитический курс.

Также политолог отметил, что Порошенко является кандидатом с наиболее высоким антирейтингом, поскольку каждый второй участник опросов «ни в коем случае не готов за него голосовать».

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН также прокомментировал популярность Зеленского.