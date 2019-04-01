Политолог прокомментировал лидерство Зеленского на украинских выборах

Короткая ссылка
Кандидат политических наук, профессор Алексей Якубин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал лидерство шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
Политолог прокомментировал лидерство Зеленского на украинских выборах
  • ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Результаты Зеленского — показатель некоего плебисцита по отношению к тому курсу, который последние пять лет выбирала власть в Киеве», — отметил Якубин.

Он добавил, что на Украине назревает желание граждан сменить и внутренний, и внешнеполитический курс.

Также политолог отметил, что Порошенко является кандидатом с наиболее высоким антирейтингом, поскольку каждый второй участник опросов «ни в коем случае не готов за него голосовать».

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН также прокомментировал популярность Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить