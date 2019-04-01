Политолог прокомментировал лидерство Зеленского на украинских выборах
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«Результаты Зеленского — показатель некоего плебисцита по отношению к тому курсу, который последние пять лет выбирала власть в Киеве», — отметил Якубин.
Он добавил, что на Украине назревает желание граждан сменить и внутренний, и внешнеполитический курс.
Также политолог отметил, что Порошенко является кандидатом с наиболее высоким антирейтингом, поскольку каждый второй участник опросов «ни в коем случае не готов за него голосовать».
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН также прокомментировал популярность Зеленского.